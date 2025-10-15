Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Йому потрібен гідний суперник, – Віанелло пояснив, чому Джошуа не битиметься із Махмудовим

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 10:53
Йому потрібен гідний суперник, – Віанелло пояснив, чому Джошуа не битиметься із Махмудовим
Getty Images

Італійський надважковаговик Гвідо Віанелло прокоментував інтерес росіянина Арсланбека Махмудова до поєдинку з Ентоні Джошуа.

Слова боксера наводить Yahoo! Sports.

"Послухайте, я побив Махмудова за сім раундів. Джошуа просто не може битись із ним – це буде надто легко. Ентоні – чемпіон, йому потрібно дійсно гідний суперник. І це я", – сказав італієць.

Нагадаємо, Віанелло переміг росіянина у 2024 році – тоді лікарі порадили рефері зупинити бій у восьмому раунді, що він і зробив.

Напередодні Гвідо нокаутом переміг канадського боксера Алексіса Бар'єрре. Перед цим надважковаговик програв Річарду Торресу за очками.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Гірн заявив, що Ей-Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу.

Бокс Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

Гірн: Джошуа може вийти на ринг до кінця року
Росіянин Махмудов викликав Джошуа на бій
Італійський надважковаговик кинув виклик Джошуа
Гірн: Те, чого найбільше хоче Джошуа – це бій з Ф'юрі
Це у нього щось в голові, - представник Джошуа прокоментував можливий бій з росіянином

Останні новини