Росіянин Махмудов викликав Джошуа на бій

Російський суперважковаговик Арсланбек Махмудов (46-11, 29 КО) після перемоги над Девідом Алленом (24-8-2, 19 КО) викликав на бій ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає SkySports.

" Ентоні Джошуа, де ти? Я йду за тобою. Я вже розмовляв з ним, і він дав мені слово, що битиметься зі мною наступного року. Я готовий", – сказав Махмудов.

Раніше Махмудов заявив, що Джошуа в інстаграмі пообіцяв битися з ним, якщо той переможе Девіда Аллена.

Раніше Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.