Гірн: Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу

Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може провести бій до кінця року.

Цитує промоутера ESPN.

"Спочатку я думав, що цього року Ей Джей не буде битися, але тепер це можливо.

Я їздив до Дубая, щоб побачитися з ним, і він справді повернувся, зібрався, зосередився. Йому знадобилося кілька місяців, щоб пережити поразку від Дюбуа, потім у нього була травма, потім він повернувся до табору, потім відпочивав, але біль повернувся, і довелося робити операцію. Тож це тривало ще три місяці.

Це був дуже важкий період. Але коли я побачив його в Дубаї, мені просто хотілося подивитися йому в очі й зрозуміти, чи він хоче просто швидко заробити перед завершенням кар’єри, чи справді має мотивацію. І відповідь: він дійсно хоче стати триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Саме це його рухає", – сказав промоутер.