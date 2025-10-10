Гірн: Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу
Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може провести бій до кінця року.
Цитує промоутера ESPN.
"Спочатку я думав, що цього року Ей Джей не буде битися, але тепер це можливо.
Я їздив до Дубая, щоб побачитися з ним, і він справді повернувся, зібрався, зосередився. Йому знадобилося кілька місяців, щоб пережити поразку від Дюбуа, потім у нього була травма, потім він повернувся до табору, потім відпочивав, але біль повернувся, і довелося робити операцію. Тож це тривало ще три місяці.
Це був дуже важкий період. Але коли я побачив його в Дубаї, мені просто хотілося подивитися йому в очі й зрозуміти, чи він хоче просто швидко заробити перед завершенням кар’єри, чи справді має мотивацію. І відповідь: він дійсно хоче стати триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Саме це його рухає", – сказав промоутер.
Команда британця розглядає потенційний бій в Африці.
"Ми отримали пропозиції з Гани та Нігерії. Я думаю, що бої Ей Джей в Африці були б неймовірними. Якщо він повернеться в лютому або березні, це означатиме, що він пробуде поза рингом 18 місяців. Це величезна пауза, особливо якщо одразу виходиш проти когось із першої десятки.
Але це Ентоні Джошуа, і є великі угоди на проведення боїв, тому він не може просто вийти проти якогось випадкового суперника зі 100-го рядка рейтингу на вісім раундів.Якби він не був Ентоні Джошуа, ви б могли це зробити, але на його позиції це дуже важко зробити", – сказав Гірн.
Раніше Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.