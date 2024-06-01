Пол: Коли Тайсон повернеться, я буду готовий перемогти

Блогер та боксер Джейк Пол заявив, що буде готовий перемогти колишнього чемпіона світу Майка Тайсона в поєдинку, який перенесли через виразку 57-річного американця.

Слова Пола передає журналіст Майкл Бенсон.

"Я повністю підтримую перенесення події, щоб у Майка Тайсона не було ніяких відмовок у ніч бою. Мої фанати знають, що я не хочу зустрічатися із "Залізним Майком" не в найкращій формі, але нехай не буде ніяких сумнівів — коли він вийде на ринг зі мною, я буду готовий завоювати свою перемогу з сенсаційною кінцівкою", — сказав Пол.

Jake Paul statement on the Mike Tyson fight being postponed: “I fully support postponing the event so Mike Tyson has no excuses come fight night. My fans know I don’t want to face Iron Mike at anything but his best, but let there be no mistake - when he steps into the ring with… — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 31, 2024

Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через виразку Майка поєдинок перенесли.

Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.