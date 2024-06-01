Пол: Коли Тайсон повернеться, я буду готовий перемогти
Блогер та боксер Джейк Пол заявив, що буде готовий перемогти колишнього чемпіона світу Майка Тайсона в поєдинку, який перенесли через виразку 57-річного американця.
Слова Пола передає журналіст Майкл Бенсон.
"Я повністю підтримую перенесення події, щоб у Майка Тайсона не було ніяких відмовок у ніч бою. Мої фанати знають, що я не хочу зустрічатися із "Залізним Майком" не в найкращій формі, але нехай не буде ніяких сумнівів — коли він вийде на ринг зі мною, я буду готовий завоювати свою перемогу з сенсаційною кінцівкою", — сказав Пол.
Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через виразку Майка поєдинок перенесли.
Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.
Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.