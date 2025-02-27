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Бівола зобов'язали провести бій проти Бенавідеса

Олександр Булава — 27 лютого 2025, 14:05
Бівола зобов'язали провести бій проти Бенавідеса
Дмитро Бівол – Артур Бетербієв
Getty images

Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у напівважкій вазі Дмитра Бівола (24-1, 12 КО) провести бій з тимчасовим володарем поясу WBС Давида Бенавідеса (30-0, 24 КО).

Про це йдеться на сайті організації.

Дане рішення WBC повинні схвалити й інші організації.

Нагадаємо, напередодні Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів.

Давид Бенавідес Дмитро Бівол

Дмитро Бівол

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