Це справедливо для двох чемпіонів: Шакур кинув виклик Хейні й отримав відповідь

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) кинув виклик володарю цього ж титулу в напівсередній вазі Девіну Хейні (33-0, 15 КО).

Американець звернувся до свого земляка в соцмережі X.

Вони вже тривалий час публічно висловлюються про очне протистояння, але не можуть домовитись через вагову категорію, в якій мають зустрітись. Шакур запропонував компроміс – побитись у проміжній вазі:

"144 фунти – це справедливо для двох чемпіонів з двох різних вагових категоріях. Флойд і Канело провели один із найбільших боїв в історії у проміжній вазі. Якби ви справді хотіли цього бою – його було б легко організувати. Ви ж вже билися з Хосе Раміресом у ній".

На це Хейні перепитав, чи буде бій, якщо він погодиться й отримав схвальну відповідь від Стівенсона. Тож є ймовірність, що врешті-решт бійці домовляться про очну битву, яку вже давно обговорює та чекає боксерська спільнота.

Нагадаємо, що востаннє Девін боксував у листопаді 2025 року. Тоді він переміг Браяна Нормана одностайним рішенням суддів.

Шакур востаннє виходив на ринг у лютому. Він здолав Теофімо Лопеса, який після цього вирішив піднятися у вазі.