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Шакур погодився на бій з Хейні

Олександр Булава — 16 липня 2026, 19:17
Шакур погодився на бій з Хейні
Шакур Стівенсон – Вільям Сепеда
Getty images

Володар чемпіонського поясу WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) погодився провести поєдинок проти Девіна Хейні (33-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.

Боксер нещодавно підписав контракт з Zuffa Boxing. Його наступний бій з новим промоушеном відбудеться у жовтні, а суперником має стати Девін Хейні.

"Хто буде суперником? Наскільки я знаю, вони хочуть Хейні. Якщо вони його хочуть – я готовий.

Вагова категорія? Ми говорили про 144 фунти (близько 65,3 кг – прим.)", – сказав Шакур.

Також Стівенсон зазначив, що він підписав контракт на бій, на відміну від Хейні.

Нагадаємо, Шакур востаннє виходив на ринг у лютому. Він здолав Теофімо Лопеса, який після цього вирішив піднятися у вазі.

Девін востаннє боксував у листопаді 2025 року. Тоді він переміг Браяна Нормана одностайним рішенням суддів.

Шакур Стівенсон Девін Хейні

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