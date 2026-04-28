Чемпіон Бокс

Точно не мішок: відомо, коли та де відбудеться наступний бій Берінчика

Софія Кулай — 28 квітня 2026, 11:50
Денис Берінчик
instagram.com/ubf_boxing

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) повернеться у ринг вже наприкінці липня.

Про це повідомив ведучий ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Макс Діденко.

Бій відбудеться у Великій Британії. Не виключено, що суперником Берінчика стане якийсь із місцевих боксерів.

"Точно не мішок", – написав Діденко.

Денис вже розпочав підготовку до нового поєдинку.

Нагадаємо, що у березні поточного року промоутер Олександр Красюк анонсував наступний двобій українця.

Востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця.

Після цієї програної зустрічі боксер переніс операцію.

