Був дуже повільним: Аллен розкритикував Ф'юрі за бій з Махмудовим

Британський надважковаговик Дейв Аллен вважає, що Тайсона Ф'юрі показав слабкий рівень боксу в поєдинку проти Арсланбека Махмудова.

"Неозброєним оком видно, що Ф'юрі не був чудовий. Насправді це посередній виступ. Він був як колишній Ф'юрі, тільки в п'ять разів повільніший. Якби Ф'юрі перемкнув швидкість, то міг би прибрати Махмудова за три раунди. Але він вирішив цього не робити або не зміг.

36-річний Махмудов не повинен битися 12 раундів із суперважковаговиком світового класу. Від Ф'юрі залишилося не так уже й багато. Він був дуже повільним. Його темп був повільним, до болю повільним. Махмудов не пройде 12 раундів із будь-яким бійцем із п'ятірки найкращих.

Я б хотів побачити Ф'юрі проти Джошуа або Вайлдера. Я не хочу дивитися, як він боксує з молодими хлопцями, занадто свіжими і різкими. Чесно кажучи, я думаю, що він здав", – сказав Аллен.