Був дуже повільним: Аллен розкритикував Ф'юрі за бій з Махмудовим
Британський надважковаговик Дейв Аллен вважає, що Тайсона Ф'юрі показав слабкий рівень боксу в поєдинку проти Арсланбека Махмудова.
Його слова передає Boxing News 24.
"Неозброєним оком видно, що Ф'юрі не був чудовий. Насправді це посередній виступ. Він був як колишній Ф'юрі, тільки в п'ять разів повільніший. Якби Ф'юрі перемкнув швидкість, то міг би прибрати Махмудова за три раунди. Але він вирішив цього не робити або не зміг.
36-річний Махмудов не повинен битися 12 раундів із суперважковаговиком світового класу. Від Ф'юрі залишилося не так уже й багато. Він був дуже повільним. Його темп був повільним, до болю повільним. Махмудов не пройде 12 раундів із будь-яким бійцем із п'ятірки найкращих.
Я б хотів побачити Ф'юрі проти Джошуа або Вайлдера. Я не хочу дивитися, як він боксує з молодими хлопцями, занадто свіжими і різкими. Чесно кажучи, я думаю, що він здав", – сказав Аллен.
Нагадаємо, що у ніч із 11-го на 12-те квітня Тайсон за одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Ця зустріч стала першою для Ф'юрі після того, як він вчергове пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.
Нагадаємо, що після крайнього двобою Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа. Ф'юрі додав, що фінальне рішення щодо їхнього очного двобою буде за Ей Джеєм, який дуже спокійно відреагував на офіційний виклик "Циганського короля", запевнивши, що готовий побитися із ним хоч завтра.