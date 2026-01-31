Усик: Я хочу битися з Ф'юрі

Володар поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) анонсував своє повернення на ринг та прийняв виклик ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Seconds Out.

"Можливо, у березні я повернуся на ринг. Суперник? Не знаю. Ми готуємося", – сказав він.

Також Усик заявив про готовність зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

"Так, я хочу битися з Тайсоном Ф'юрі. Без проблем. Де може відбутися бій? Саудівська Аравія, США, Польща – не має значення", – розповів Усик.

Нагадаємо, що Тайсон двічі поступився Усику за рішенням суддів у 2024 році. Після цих двох фіаско британець вчергове пішов на пенсію. Нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити професійну кар'єру боксера та хоче отримати третій бій з українцем.

Наступний бій він проведе проти росіянина Арсланбека Махмудова 11 квітня у Великій Британії.