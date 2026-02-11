Повернення Ф'юрі відбудеться на стадіоні, де Усик вперше переміг Джошуа

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34–2–1, 24 КО) проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова (21–2, 19 КО) на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні.

Про це повідомив сайт talkSPORT.

Спочатку Ф'юрі планував здійснити повернення на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері, але у підсумку обрав домашню арену Тоттенгема.

У цей день "шпори" зіграють виїзний матч проти Сандерленда, а тому стадіон буде вільний для вечора боксу.

Цікаво, що на цьому стадіоні у 2021 році Олександр Усик здобув першу перемогу над Ентоні Джошуа, забравши у британця титули чемпіона WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

У Ф'юрі теж приємні спогади з цим стадіоном. У 2022 році "Циганський король" на "Тоттенгемі" переміг Дерека Чісору, втретє захистивши титул WBC.

Нагадаємо, що востаннє Ф'юрі виходив на ринг у грудні 2024 року, коли програв у реванші Усику. Після цього британець оголосив про завершення кар'єри.

Пауза тривала майже рік. На початку цього року Ф'юрі повідомив про повернення в бокс. Його першим суперником стане володар титулу WBA Inter-Continental Арсланбек Махмудов, який виступає під прапором Канади. Бій відбудеться 11 квітня.