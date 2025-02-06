Зараз він щасливий, – Воррен розповів, чи збирається Ф'юрі відновлювати кар'єру

Промоутер Френк Воррен відреагував на чутки про можливе повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Фʼюрі (34-2–1, 24 КО), заявивши, що це неправда.

Його слова передає DAZN.

Воррен вважає, що єдиною причиною, яка могла б мотивувати британця повернутися в ринг, є його бійцівське серце.

"На цю мить інформація про повернення Ф'юрі неправдива. Я кажу це щиро, тому що Тайсон – дуже унікальна людина. Я говорив з ним кілька разів після заяви. Але не про те, щоб знову битися. Якщо він це зробить, це має бути його вибір. Він дуже заможна людина, він заробив серйозні гроші.

Якщо він буде битися, це буде тому, що у нього бійцівське серце. Для мене це головне. Чи може він піти зі спорту? Він каже, що може. Зараз він каже, що знаходиться в дуже хорошому місці. Він дуже щасливий. Це для мене дуже важливо", – сказав промоутер.

Напередодні британський тренер Джеймі Мур назвав умову, за якої Тайсон може змінити рішення щодо завершення кар’єри.

Нагадаємо, що минулого року Ф'юрі провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.