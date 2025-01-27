Тренер назвав умову відновлення кар'єри Ф'юрі

Відомий британський тренер Джеймі Мур назвав умову, за якої ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) може змінити рішення щодо завершення кар’єри.

Цитує тренера Famous Media.

"Тайсон уже сказав усім, що він хоче за бій з Джошуа 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Якщо йому запропонують ці гроші, то він буде дурнем, щоб не погодитися на таке. Два роки тому не було людини, яка готова заплатити такі гроші, але зараз Туркі Аль-Шейх здатний на все", – розповів Мур.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.