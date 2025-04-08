Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

У нього заберуть титул: Воррен – про наступний бій Дюбуа

Олександр Булава — 8 квітня 2025, 22:34
У нього заберуть титул: Воррен – про наступний бій Дюбуа
Френк Воррен
Getty Images

Промоутер Френк Воррен заявив, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) має провести обов’язковий захист пояса з Дереком Чісорою (36−13, 23 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Seconds Out.

"Якщо Дюбуа не погодиться на бій із Чісорою, його позбавлять пояса. Я говорив, що Дерек мав закінчити кар'єру ще два роки тому. Але він довів, що я помилився", – розповів Воррен.

Промоутер вважає, що 41-річний Чісора повинний пройти всі необхідні обстеження, які мають підтвердити його готовність до двобою.

"Якщо Чісора буде ліцензований і пройде низку обстежень і тестів, включно з МРТ, і контролюючі органи дозволять йому битися… Тоді буде визначено, чи зможе він вийти на ринг", – сказав Воррен.

Нагадаємо, сам Даніель Дюбуа нещодавно заявляв, що хотів би отримати бій проти Олександра Усика, Ентоні Джошуа чи Джозефа Паркера. У своєму останньому поєдинку він нокаутував Ей Джея.

Чісора нещодавно переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів.

Дерек Чісора Френк Воррен Даніель Дюбуа

Френк Воррен

Стало відомо, коли Дюбуа проведе наступний бій
Відомий промоутер закликав Джойса завершити кар'єру
Гірн та Воррен назвали найочікуваніший бій у надважкому дивізіоні
Воррен пояснив, чому Дюбуа зараз переміг би Усика
План Б: Воррен назвав ім'я боксера, який зустрінеться з Дюбуа в разі зриву планів на бій з Усиком

Останні новини