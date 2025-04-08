У нього заберуть титул: Воррен – про наступний бій Дюбуа

Промоутер Френк Воррен заявив, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) має провести обов’язковий захист пояса з Дереком Чісорою (36−13, 23 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Seconds Out.

"Якщо Дюбуа не погодиться на бій із Чісорою, його позбавлять пояса. Я говорив, що Дерек мав закінчити кар'єру ще два роки тому. Але він довів, що я помилився", – розповів Воррен.

Промоутер вважає, що 41-річний Чісора повинний пройти всі необхідні обстеження, які мають підтвердити його готовність до двобою.

"Якщо Чісора буде ліцензований і пройде низку обстежень і тестів, включно з МРТ, і контролюючі органи дозволять йому битися… Тоді буде визначено, чи зможе він вийти на ринг", – сказав Воррен.

Нагадаємо, сам Даніель Дюбуа нещодавно заявляв, що хотів би отримати бій проти Олександра Усика, Ентоні Джошуа чи Джозефа Паркера. У своєму останньому поєдинку він нокаутував Ей Джея.

Чісора нещодавно переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів.