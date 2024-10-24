Воррен назвав суперників Дюбуа у випадку зриву реваншу з Джошуа

Відомий промоутер Френк Воррен заявив, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) буде захищати свій титул у лютому, навіть якщо реванш з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) зірветься.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Джошуа отримає реванш, якщо цього захоче. Однак Дюбуа чемпіон світу, тож це відбудеться на його умовах. Даніель буде захищати свій титул у лютому, і якщо це не Джошуа, то його суперником буде боксер, який входить у п'ятірку найкращих суперважковаговиків", – сказав Воррен.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.