Промоутер Ф'юрі пояснив, чому Усик програє у бою-реваншу

Френк Воррен, який є промоутером Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО), вважає, що його клієнт буде набагато більш сфокусований у бою-реваншу з українцем Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та здобуде перемогу.

Про це промоутер заявив у інтерв'ю Seconds Out.

"Тайсон попрацює над своїми помилками. Він знає, що йому потрібно зробити. Якщо ви подивитеся на Тайсона в бою з Усиком, то кілька разів він дуркував, чи не так? Він вставав на кінчики пальців, танцював, рухався, опускав руки. Ф'юрі робив це. Чесно кажучи, я б вважав за краще, щоб він так не робив, але Тайсон робить це в боях. Коли йому комфортно, він робить подібні речі.

Я думаю, що наступний бій буде зовсім іншим. Я вважаю, що цей поєдинок складеться інакше, оскільки я бачив, що може зробити Тайсон, коли він зосереджений на цьому. Ви бачили, що він може зробити в бою", — cказав Воррен.