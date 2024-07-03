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Промоутер Ф'юрі пояснив, чому Усик програє у бою-реваншу

Владислав Уткін — 3 липня, 14:35
Промоутер Ф'юрі пояснив, чому Усик програє у бою-реваншу

Френк Воррен, який є промоутером Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО), вважає, що його клієнт буде набагато більш сфокусований у бою-реваншу з українцем Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та здобуде перемогу.

Про це промоутер заявив у інтерв'ю Seconds Out.

"Тайсон попрацює над своїми помилками. Він знає, що йому потрібно зробити. Якщо ви подивитеся на Тайсона в бою з Усиком, то кілька разів він дуркував, чи не так? Він вставав на кінчики пальців, танцював, рухався, опускав руки. Ф'юрі робив це. Чесно кажучи, я б вважав за краще, щоб він так не робив, але Тайсон робить це в боях. Коли йому комфортно, він робить подібні речі.
Я думаю, що наступний бій буде зовсім іншим. Я вважаю, що цей поєдинок складеться інакше, оскільки я бачив, що може зробити Тайсон, коли він зосереджений на цьому. Ви бачили, що він може зробити в бою", — cказав Воррен.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Саудівський Аравії.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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