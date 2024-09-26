Воррен: Я хотів би побачити реванш Усик – Дюбуа

Промоутер Френк Воррен заявив про бажання побачити реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає BBC.

"Бій, у якому я хотів би побачити Дюбуа зараз, – це знову Усик. Він інший Даніель Дюбуа, він більш зрілий фізично і морально".

Також Воррен згадав про інцидент під час першого поєдинку Дюбуа – Усик. Тоді британець завдав удару нижче пояса, через що українець отримав перерву в 4 хвилини. Команда Дюбуа неодноразово називала це шахрайством.

"Дюбуа втратив самовладання після інциденту. Я думаю, що це пов’язано з тим, що він був трохи молодший, і йому, не вистачило кмітливості, щоб впоратися з цим. Але тепер він зовсім інший хлопець, як ви бачили в суботу ввечері", – сказав Воррен.

Нагадаємо, після переможного поєдинку проти Ентоні Джошуа, Дюбуа заявив, що бажає провести бій-реванш з Усиком. Варто зазначити, що в разі перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі у другій зустрічі Дюбуа зможе претендувати на реванш.