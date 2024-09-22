Я б хотів помститися Усику – Дюбуа назвав свого бажаного суперника

Олександр Усик проит Даніеля Дюбуа у 2023 році

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) має намір провести поєдинок проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це 27-річний британський боксер заявив після перемоги над Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Читайте також : Відео Кінець історії Джошуа: брутальний нокаут від Дюбуа на заповненому Вемблі

"Можливо, Усик. Це був би великий шанс на мою помсту (Усик переміг Дюбуа влітку 2023 року), але його я готовий битися з будь-ким", – заявив Даніель Дюбуа.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).