Усі розділи
Чемпіон Бокс

Хочу тільки найкращих: чемпіон світу заявив про бажання провести бій з Усиком

Олександр Булава — 29 березня 2026, 11:31
Фабіо Вордлі
Getty Images

Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО) заявив про бажання провести бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі DAZN.

Британець націлений на поєдинок з українцем після бою з Даніелем Дюбуа.

"Якби я міг вибрати наступного суперника після Дюбуа? Проти Усика – без варіантів. Так, думаю, мій рекорд говорить сам за себе. І те, який я є, теж говорить саме за себе – я хочу тільки найкращих, на всі 100%.

Ще раз повторю: бій із Даніелем Дюбуа – це був мій добровільний вибір. Так, я сам його обрав. У мене був список імен перед очима, і я сказав: Даніель Дюбуа – чому б і ні", – розповів Вордлі.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на дане протистояння.

