Хочу тільки найкращих: чемпіон світу заявив про бажання провести бій з Усиком

Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО) заявив про бажання провести бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі DAZN.

Британець націлений на поєдинок з українцем після бою з Даніелем Дюбуа.

"Якби я міг вибрати наступного суперника після Дюбуа? Проти Усика – без варіантів. Так, думаю, мій рекорд говорить сам за себе. І те, який я є, теж говорить саме за себе – я хочу тільки найкращих, на всі 100%.

Ще раз повторю: бій із Даніелем Дюбуа – це був мій добровільний вибір. Так, я сам його обрав. У мене був список імен перед очима, і я сказав: Даніель Дюбуа – чому б і ні", – розповів Вордлі.