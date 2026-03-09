У нього дуже хороші базові навички, – Вордлі порівняв себе з Дюбуа

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі висловився про свій майбутній бій проти земляка (20-0-1, 19 КО) Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це він розповів у коментарі Boxing News.

Британський супертяж наголосив, що обрав складного суперника для свого першого захисту чемпіонського титулу, який він отримав без бою на тлі відмови від цього поясу Олександра Усика.

"Складний перший захист, складний суперник. Хороший суперник, хороший поєдинок. Напевно, зараз це номер один та номер два у Великій Британії, двоє найкращих бійців серед нас. Це свідчить про те, який тип боїв я хочу проводити – не просто як боєць, а як чемпіон, про те, як я хочу себе перевіряти, кидати себе у вогонь. Так само я робив у бою з Джозефом Паркером, так само робитиму й цього разу", – сказав непереможений британець.

Нагадаємо, що Вордлі був обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра після своєї звитяги над Джозефом Паркером наприкінці жовтня 2025 року. Однак відмова Усика зірвала їх очне протистояння.

Також Фабіо порівняв свої навички з "Динамітом".

"Насправді в плані боксу я маю кращий набір навичок, ніж Дюбуа. Думаю, у нього дуже хороші базові навички, але загалом, враховуючи здібності, арсенал, увесь пакет – насправді я кращий боксер", – додав Вордлі.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на дане протистояння.