Вордлі – про Усика: Сподіваюсь, він людина слова

Тимчасовий чемпіон WBO та WBA Фабіо Вордлі висловився про свій потенційний поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Слова британця передає Sky Sports.

"Я сподіваюсь, що Усик людина слова, що бій відбудеться. Він вже санкціонований WBO, а представники Олександра казали, що стежитимуть за моїм поєдинком. Тож я розраховую, що бій відбудеться у 2026 році.

Усика не можна недооцінювати, він хороший та талановитий боксер. Але мені насправді байдуже на це – я вірю в себе. Це просто людина – дві руки, дві ноги як і в мене. Всіх можна перемагати", – розповів Вордлі.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

