Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вордлі – про Усика: Сподіваюсь, він людина слова

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 18:24
Вордлі – про Усика: Сподіваюсь, він людина слова
Фабіо Вордлі

Тимчасовий чемпіон WBO та WBA Фабіо Вордлі висловився про свій потенційний поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Слова британця передає Sky Sports.

"Я сподіваюсь, що Усик людина слова, що бій відбудеться. Він вже санкціонований WBO, а представники Олександра казали, що стежитимуть за моїм поєдинком. Тож я розраховую, що бій відбудеться у 2026 році.
Усика не можна недооцінювати, він хороший та талановитий боксер. Але мені насправді байдуже на це – я вірю в себе. Це просто людина – дві руки, дві ноги як і в мене. Всіх можна перемагати", – розповів Вордлі.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Відеоогляд бою Вордлі – Паркер доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше Мозес Ітаума дав свою оцінку цьому поєдинку. Тайсон Ф'юрі засмучений поразкою Паркера.

WBA WBO Олександр Усик Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі

Чісора пояснив, чому Паркер програв Вордлі
Вордлі може нокаутувати Усика: британський боксер не впевнений у перемозі українця
Фʼюрі – про бій Вордлі та Паркера: Рефері втрутився після кількох ударів без відповіді
Вордлі: Я дам Усику свій поштовий індекс, нехай приходить до мене в сад зі своїми титулами
Колишній чемпіон світу назвав головну помилку Паркера в бою з Вордлі

Останні новини