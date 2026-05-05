Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я навіть не знаю, чи був тоді професіоналом: Вордлі – про спаринги з Дюбуа

Олександр Булава — 5 травня 2026, 23:28
Я навіть не знаю, чи був тоді професіоналом: Вордлі – про спаринги з Дюбуа
Фабіо Вордлі
Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО)  ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

Фабіо пригадав спаринги з Даніелем, які вони проводили декілька років тому.

"Я навіть не знаю, чи був я професіоналом на той час. Це було сім чи вісім років [тому], щось таке, і я або був, або тільки починав. Можливо, у мене був свій перший бій чи другий.

Я не нервував. Я знав, що це буде важкий спаринг, але я завжди насолоджувався ним і кидав виклик, бо це були незначні поступові [покращення], які я міг би зробити трохи кращим. Я виходив зі спарингу і казав: "Ох, мене вдарили лише 15 разів, але це на два менше, ніж минулого тижня", і все було добре. Мені було байдуже, і я не рахував рахунок і не думав, що мушу перемогти.

Я йшов на це, знаючи: "Зараз ти кращий за мене, і я не маю з цим жодних проблем; я намагаюся стати кращим, і єдиний спосіб це зробити – змагатися з людьми, які кращі за мене".

Немає сенсу залишатися в моєму маленькому старому спортзалі для офісних працівників, знищувати Стіва, який приходить туди раз на два тижні, і думати, що я найкращий. На тому етапі кар'єри моє мислення було таким: бігати по всьому світу, спарингувати з усіма, наскільки можна, і набиратися якомога більше досвіду.

Тоді він був ще більш замкнутим, ніж зараз. Він, безперечно, був одним із найсильніших панчерів, з якими я бився, але в той час я ділив ринг із багатьма іншими. Був [Дерек] Чісора, Ділліан Вайт, він, Філіп Хргович. Не те щоб він якось особливо виділявся, просто було відомо, що він досить міцний і вміє битися", – сказав Вордлі.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Напередодні Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа.

Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

Даніель Дюбуа

Тренер Дюбуа оцінив можливу трилогію з Усиком
Зупинить його наприкінці бою: Гірн – про фаворита поєдинку між Вордлі та Дюбуа
Дюбуа бився із сильнішими суперниками: тренер британця – про бій з Вордлі
Він вміє бити: Аллен спрогнозував переможця титульного бою Вордлі – Дюбуа
Двоє хлопців зароблять багато грошей: Дюбуа – про бій Джошуа з Ф'юрі

Останні новини