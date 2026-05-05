Я навіть не знаю, чи був тоді професіоналом: Вордлі – про спаринги з Дюбуа

Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

Фабіо пригадав спаринги з Даніелем, які вони проводили декілька років тому.

"Я навіть не знаю, чи був я професіоналом на той час. Це було сім чи вісім років [тому], щось таке, і я або був, або тільки починав. Можливо, у мене був свій перший бій чи другий.

Я не нервував. Я знав, що це буде важкий спаринг, але я завжди насолоджувався ним і кидав виклик, бо це були незначні поступові [покращення], які я міг би зробити трохи кращим. Я виходив зі спарингу і казав: "Ох, мене вдарили лише 15 разів, але це на два менше, ніж минулого тижня", і все було добре. Мені було байдуже, і я не рахував рахунок і не думав, що мушу перемогти.

Я йшов на це, знаючи: "Зараз ти кращий за мене, і я не маю з цим жодних проблем; я намагаюся стати кращим, і єдиний спосіб це зробити – змагатися з людьми, які кращі за мене".

Немає сенсу залишатися в моєму маленькому старому спортзалі для офісних працівників, знищувати Стіва, який приходить туди раз на два тижні, і думати, що я найкращий. На тому етапі кар'єри моє мислення було таким: бігати по всьому світу, спарингувати з усіма, наскільки можна, і набиратися якомога більше досвіду.

Тоді він був ще більш замкнутим, ніж зараз. Він, безперечно, був одним із найсильніших панчерів, з якими я бився, але в той час я ділив ринг із багатьма іншими. Був [Дерек] Чісора, Ділліан Вайт, він, Філіп Хргович. Не те щоб він якось особливо виділявся, просто було відомо, що він досить міцний і вміє битися", – сказав Вордлі.