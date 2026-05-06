Дюбуа оцінив ймовірну трилогію з Усиком: Я не дивлюся далі бою з Вордлі

Колишній чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) висловився про можливу трилогію з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Fight Hub TV.

Британець запевнив, що не заглядає у майбутнє, адже наразі вся його концентрація спрямована на найближчий двобій проти Фабіо Вордлі, який відбудеться 9 травня у Манчестері.

"Я не дивлюся далі бою з Вордлі. Це найбільший бій для мене. А потім ми вирішимо, з ким будемо битися далі", – відповів Даніель.

Раніше ймовірний третій двобій Усик – Дюбуа оцінив Дон Чарльз, тренер Даніеля.

Британський супертяж додав, що він сам вирішуватиме, що робити далі.

"Ми вирішили, що ніхто не буде диктувати нам, що робити. Ми сядемо і вирішимо, але спочатку треба виграти цей бій", – сказав "Динаміт".

Вордлі у бою проти Дюбуа проводитиме перший захист чемпіонського титулу за версією WBO у гевівейті.

Нагадаємо, що Даніеля двічі програв нокаутом Усику. 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві Олександр нокаутував британця у 9-му раунді, а 19 липня 2025-го на лондонському "Вемблі" – у 5-й трихвилинці.