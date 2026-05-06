Вордлі – про майбутній бій із Дюбуа: Я просто зламаю його

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) вчергове висловився про майбутнє протистояння проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Непереможений супертяж розповів, що зробить із суперником, якщо затягне його у ближній бій.

"Думаю, ми всі знаємо, що там відбувається. Я просто зламаю його там. У цих глибоких водах бою – саме там я найкращий, саме там я показую свій максимум. І саме там у мене явна перевага над Даніелем. Якщо він захоче піти зі мною туди – що ж, удачі йому, але я не думаю, що він на це наважиться", – відповів Фабіо.

Британський супертяж припустив, що їх очна зустріч закінчиться достроково.

"Неважливо, в першому раунді чи у дванадцятому – так чи інакше, він не пройде всю дистанцію", – запевнив 31-річний боєць.

Двобій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо.

Раніше американський тренер Тедді Атлас поділився своєю думкою щодо цього протистояння. Натомість Вордлі звинуватив "Динаміта" у відсутності відповідальності перед очною зустріччю.

Додамо, що у минулому Фабіо спарингував зі своїм найближчим суперником. Цікаво, що Олександр Усик заявляв, що хоче провести бій проти переможця пари Вордлі – Дюбуа.