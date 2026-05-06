Можливо, річ у тобі самому: Вордлі звинуватив Дюбуа у відсутності відповідальності перед очним боєм

Чемпіон світу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про зміни тренерів Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), з яким він битиметься в наступному поєдинку.

Його слова передає The Ring.

Британець заявив, що це виглядає дуже хаотично, адже "Динаміт" після поразки в реванші Олександру Усику перейшов від Дона Чарльза до Тоні Сімса, а вже через п'ять місяців повернувся назад. Фабіо вважає, що треба вміти брати відповідальність на себе, а не шукати винних.

"Це здається нестабільним і не схоже на найкращий варіант дій. Мені також здається, що це – брак відповідальності. Тому що щоразу, коли ти програєш бій або щось йде не так, ти негайно звинувачуєш тренера, кидаєш його і шукаєш іншого. Можливо, річ у тобі самому. Можливо, ти не слухав, не тренувався або чогось не зробив. Я вважаю, що звичка шукати причини ззовні та звинувачувати когось іншого є досить показовою", – сказав Вордлі.

Непереможений чемпіон додав, що для нього це не має жодного значення. Він налаштований захистити свій титул і не вірить, що зміна тренерів зробила Дюбуа кращим.

"Даніель — хороший боєць, дуже хороший, але попри всіх цих різних тренерів він насправді не змінився. Стилістично він залишився колишнім, і його підхід до справ теж не змінився; можливо, з'явилися якісь дрібні деталі, але жодних кардинальних змін чи відчутної різниці немає. Не буде такого, що з'явиться новий тренер, і я вийду на ринг того вечора та подумаю: "Ого, хто це? Це зовсім інший Даніель Дюбуа". Такого точно не станеться. Він такий, який він є, і б'ється так, як вміє. По ходу справи вони будуть підправляти якісь дрібниці, але я не думаю, що зміна тренера має на нього такий величезний вплив, як на деяких інших людей", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, що битва британців відбудеться 9 травня.