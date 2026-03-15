Фабіо має серце справжнього бійця: американський супертяж – про чемпіонську битву Вордлі проти Дюбуа

32-річний боксер Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) поділився очікуваннями від бою за чемпіонський титул WBO в хевівейті між Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Seconds Out.

На думку американця, який наразі тренується разом з "Динамітом" під керівництвом Дона Чарльза, це буде цікаве протистояння. Він вважає, що дуже важливим для зіркових панчерів буде не втратити голову та діяти розумно.

"Я кілька разів проводив спаринги з Фабіо. Я не спарингував з Даніелем, але я дуже поважаю його. Даніель – чудовий боєць, я очікую, що вони покажуть чудове шоу. Це досить складно, Фабіо має серце справжнього бійця. Навіть, якщо ти домінуєш на початку бою, ми бачили, як він повертається багато разів. Я думаю, що в цьому бою треба діяти розумно і бути впевненим, що ти ведеш по очках", – сказав Франклін.

Зазначимо, що бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист пояса WBO для Фабіо.

Він став повноцінним чемпіоном у листопаді 2025 року після відмови Усика від титулу. Раніше українець назвав три поєдинки, які проведе до завершення кар'єри, й один з них має бути саме проти переможця цієї пари.