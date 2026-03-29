Нокаут прийшов сам собою: Ітаума – про перемогу над Франкліном

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) оцінив перемогу над американцем Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО).

"Велике спасибі чудовій манчестерській публіці, я чудово провів час.

Я радий здобути перемогу. Мені сподобалося перебування в Манчестері – саме тут я виграв свій перший національний титул. І ось ми повернулися сюди через сім років, і я здобуваю перемогу над Франкліном.

Хочу подякувати Франкліну за цю можливість – для танго потрібні двоє. Я це ціную.

Навіть не знаю, що сказати – Господь добрий. Я намагався нокаутувати його в першому або другому раунді, але, мабуть, не цього разу. Тому я повернувся до базових речей, і нокаут прийшов сам собою.

Коли я тільки перейшов у професіонали, то думав, що виграю титули, але не очікував, що це станеться так швидко. Я просто молодий хлопець, який йде за своєю мрією", – розповів Ітаума.