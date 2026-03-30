Ітаума мав словесну перепалку із командою Франкліна після звитяги нокаутом: Ти крадеш заслугу з моєї перемоги

Непереможений британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) висловився про словесну перепалку із командою Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО).

Його слова наводить iFL TV.

Суперечка сталась після перемоги нокаутом від "Нового Майка Тайсона". Ітаума процитував слова представника американського боксера.

"Вони казали щось на кшталт: "Якби цей бій відбувся на американській землі, його б не зупинили, і ти здобув перемогу тільки тому, що ми в Британії".

Я відповів: "Брате, я розумію, що це твій боєць, але ти крадеш заслугу з моєї перемоги. І не тільки це – якби твій боєць відновився…" Ми трохи посперечалися, і я зрештою сказав: "Знаєш що, воно є як є, чи не так?". Потім він зайшов у роздягальню і сказав: "Ти маєш зрозуміти, що це мій боєць". Я відповів: "Дуже дякую за можливість, бо для танго потрібні двоє", – розповів Мозес.