Ітаума мав словесну перепалку із командою Франкліна після звитяги нокаутом: Ти крадеш заслугу з моєї перемоги

Софія Кулай — 30 березня 2026, 08:22
Непереможений британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) висловився про словесну перепалку із командою Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО).

Його слова наводить iFL TV.

Суперечка сталась після перемоги нокаутом від "Нового Майка Тайсона". Ітаума процитував слова представника американського боксера.

"Вони казали щось на кшталт: "Якби цей бій відбувся на американській землі, його б не зупинили, і ти здобув перемогу тільки тому, що ми в Британії".

Я відповів: "Брате, я розумію, що це твій боєць, але ти крадеш заслугу з моєї перемоги. І не тільки це – якби твій боєць відновився…" Ми трохи посперечалися, і я зрештою сказав: "Знаєш що, воно є як є, чи не так?". Потім він зайшов у роздягальню і сказав: "Ти маєш зрозуміти, що це мій боєць". Я відповів: "Дуже дякую за можливість, бо для танго потрібні двоє", – розповів Мозес.

Відзначимо, що після поєдинку стало відомо, що Ітаума може стати обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Фабіо Вордлі. 

Водночас промоутер Френк Воррен запевнив, що у майбутньому Мозес битиметься за пояс чемпіона світу.

Читайте також :
Франклін – про поразку нокаутом від Ітауми: Я відчував, що міг би піднятися, але вони зупинили бій
Джермейн Франклін Мозес Ітаума

Мозес Ітаума

Не тільки Усик: Ітаума назвав боксера, з яким хотів би вийти у ринг
Франклін – про поразку нокаутом від Ітауми: Я відчував, що міг би піднятися, але вони зупинили бій
До рівня Усика чи Ф'юрі він ще не дотягує: Красюк обрав Ітаумі наступного суперника
Ітаума: Я б хотів наступний бій з Усиком
Нокаут прийшов сам собою: Ітаума – про перемогу над Франкліном

Останні новини