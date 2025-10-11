Це у нього щось в голові, - представник Джошуа прокоментував можливий бій з росіянином

Представник Ентоні Джошуа та Matchroom Френк Сміт висловився про бажання російського боксера Арсланбека Махмудова битись із британцем.

Слова фахівця наводить Boxing Scene.

"Гадаю, це у нього в голові така ідея була, що він може отримати бій з Джошуа. Зараз Ей-Джей обдумує свої майбутні бої, а він сам – комерційний центр хевівейту.

Дійсно, Махмудов у соцмережах діставав Ентоні, але він ніколи не був навіть у розширеному списку можливих суперників. Бій проти Тайсона Ф'юрі – це так подія, про яку усі говорять. Також у нас є варіант з Джейком Полом", – розповів Сміт.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Гірн заявив, що Ей-Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу.