Джошуа може провести бій з росіянином

Російський суперважковаговик Арсланбек Махмудов (45-11, 29 КО) заявив, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) пообіцяв битися з ним, якщо він переможе Девіда Аллена (24-7-2, 19 КО).

Слова росіянина передає TalkSPORT.

"Сподіваюся, з наступною перемогою я отримаю хорошу можливість. До речі, Джошуа сказав мені в Instagram, що якщо я виграю цей бій, то буду битися з ним. Він сказав, що в наступному році ми можемо це зробити", – сказав Махмудов.

Махмудов проведе свій бій проти Аллена 11 жовтня.

Раніше Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.