Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
Володимир Кличко
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) залишається найкращим боксером в історії України.
Оновлений рейтинг оприлюднив портал BoxRec.
Водночас його старший брат Віталій розмістився на другій сходинці. Замкнув трійку найкращих чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО).
П'ять найкращих боксерів в історії України
- Володимир Кличко
- Віталій Кличко
- Олександр Усик
- Василь Ломаченко
- Сергій Дзинзирук
Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.
Востаннє українець боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.