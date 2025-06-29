Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) залишається найкращим боксером в історії України.

Оновлений рейтинг оприлюднив портал BoxRec.

Водночас його старший брат Віталій розмістився на другій сходинці. Замкнув трійку найкращих чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО).

П'ять найкращих боксерів в історії України

Володимир Кличко Віталій Кличко Олександр Усик Василь Ломаченко Сергій Дзинзирук

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

Востаннє українець боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.