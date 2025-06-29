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Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 23:30
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) залишається найкращим боксером в історії України.

Оновлений рейтинг оприлюднив портал BoxRec.

Водночас його старший брат Віталій розмістився на другій сходинці. Замкнув трійку найкращих чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО).

П'ять найкращих боксерів в історії України

  1. Володимир Кличко
  2. Віталій Кличко
  3. Олександр Усик
  4. Василь Ломаченко
  5. Сергій Дзинзирук

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

Востаннє українець боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Віталій Кличко Володимир Кличко Василь Ломаченко Олександр Усик Сергій Дзинзирук

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