Сумоїст Аонішікі: Україна не змагається, тому вболівав за Японію та Роналду

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин зізнався, що підтримував збірну Японії на чемпіонаті світу з футболу. Також йому симпатизує національна команда Португалії та Кріштіану Роналду.

Слова Данила цитує Daily.co.jp.

"Я дивився. Це було неприємно (поразка на останніх хвилинах від Бразилії в матчі 1/8 фіналу – прим.). Я вважаю, що рівень був дуже високим. Це було дивовижно. Було дійсно відчутно, що вони викладалися на повну до самого кінця. Я хочу наполегливо працювати, щоб не відставати", – заявив Данило.

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Явгусишин із самого дитинства, коли його оточення в Україні надавало перевагу Мессі, фанатів від Кріштіану Роналду. Через нього він підтримуватиме збірну Португалії.

"Україна не змагається, тому Португалія – єдиний варіант, що залишився. Кріштіану зараз може досягти чого завгодно (фінансово – прим). Дивовижно, що йому все ще вдається залишатися зосередженим і працювати над досягненням своїх цілей. Мені багато чого потрібно у нього навчитися. Його обличчя не змінилося з 30 років. Дивовижно, що він може бути таким стоїчним. Я думаю, що це його найбільша сила. Мені також подобається бокс, і я навчаюся не лише в сумоїстів, але й спостерігаючи за різними провідними спортсменами, і я багато чого дізнаюся від них про їхню психологічну силу, спосіб життя та багато іншого".

Нагадаємо, в оновленому рейтингу сумо Данило втратив статус озекі, опустившись до рангу секіваке.

Суперником португальців у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 буде команда Хорватії.

За оцінками ліцензованого букмекера GGBET, фаворитом протистояння є команда Кріштуану Роналду, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,8. Нічия – 3,67. Виграш Хорватії – 4,92.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 17:49 1 липня та можуть змінюватися.

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