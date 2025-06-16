Це його останній шанс: екстренер Усика – про реванш з Дюбуа
Джеймс Алі Башир, колишній тренер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО), оцінив майбутній реванш українця з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).
Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.
"Дюбуа здобув неймовірні перемоги в 3 [останніх] боях. Він не просто виграв - він зробив це вражаюче.
Дюбуа знає, що повинен виграти цей бій, тому що ще одного шансу у нього ніколи не буде. Він вийде і битиметься так, як ніколи раніше.
Це буде дуже складний поєдинок", - сказав Башир.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.