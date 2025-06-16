Це його останній шанс: екстренер Усика – про реванш з Дюбуа

Джеймс Алі Башир, колишній тренер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО), оцінив майбутній реванш українця з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.

"Дюбуа здобув неймовірні перемоги в 3 [останніх] боях. Він не просто виграв - він зробив це вражаюче.

Дюбуа знає, що повинен виграти цей бій, тому що ще одного шансу у нього ніколи не буде. Він вийде і битиметься так, як ніколи раніше.

Це буде дуже складний поєдинок", - сказав Башир.