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Це його останній шанс: екстренер Усика – про реванш з Дюбуа

Олександр Булава — 16 червня 2025, 00:20
Це його останній шанс: екстренер Усика – про реванш з Дюбуа
Усик та Дюбуа
Getty Images

Джеймс Алі Башир, колишній тренер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО), оцінив майбутній реванш українця з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.

"Дюбуа здобув неймовірні перемоги в 3 [останніх] боях. Він не просто виграв - він зробив це вражаюче.

Дюбуа знає, що повинен виграти цей бій, тому що ще одного шансу у нього ніколи не буде. Він вийде і битиметься так, як ніколи раніше.

Це буде дуже складний поєдинок", - сказав Башир.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.

Алі Башир Олександр Усик Даніель Дюбуа

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