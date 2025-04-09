Ітаума назвав боксера, з яким необхідно провести бій

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) зацікавлений у поєдинку проти Джо Джойса (16-4, 15 КО).

Про це заявив боксер у коментарі для Talksport.

"Джо Джойс днями програв Філіпу Хрговичу, але, впевнений, він дав би мені відчути раунди. Я вірю у свій бокс. У свій рівень. У свій IQ. Вірю, що немає нікого сильнішого. Але я ще ніколи не показував нічого цього в пізніх раундах. Тож це зараз саме те, що мене цікавить. Тому зараз шукаємо суперників, які зможуть дати мені пізні раунди. Це саме те, що мені зараз потрібно", – розповів Ітаума.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.