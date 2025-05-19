Джойс наступний бій може провести в андеркарді Усик – Дюбуа

Британський надважковаговик Джо Джойс (16-4, 15 КО) наступний бій може провести 19 липня в андеркарді реваншу за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє L’Equipe.

Суперником британця стане француз Тоні Йоки (14-3, 11 КО).

Бійці до цього зустрічались у фіналі Олімпійських ігор у Ріо-2016. Тоді перемогу здобув Йока за очками – 2:1.

🇫🇷2016 Olympic Gold Medalist Tony Yoka takes a 96-94, 98-92, 97-93 UD victory over Arslan Yallyev in Paris in a fun heavyweight slugfest pic.twitter.com/i2p83ylTPM — Tokkerū (@ATokkers5) May 17, 2025

Французький боксер напередодні переміг росіянина Арслана Яллиєва. 39-річний Джойс у своєму останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри.