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Джойс наступний бій може провести в андеркарді Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 19 травня 2025, 18:41
Джойс наступний бій може провести в андеркарді Усик – Дюбуа
Джо Джойс
Getty images

Британський надважковаговик Джо Джойс (16-4, 15 КО) наступний бій може провести 19 липня в андеркарді реваншу за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє L’Equipe.

Суперником британця стане француз Тоні Йоки (14-3, 11 КО).

Бійці до цього зустрічались у фіналі Олімпійських ігор у Ріо-2016. Тоді перемогу здобув Йока за очками – 2:1.

Французький боксер напередодні переміг росіянина Арслана Яллиєва. 39-річний Джойс у своєму останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри.

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