Джойс наступний бій може провести в андеркарді Усик – Дюбуа
Джо Джойс
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Британський надважковаговик Джо Джойс (16-4, 15 КО) наступний бій може провести 19 липня в андеркарді реваншу за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє L’Equipe.
Суперником британця стане француз Тоні Йоки (14-3, 11 КО).
Бійці до цього зустрічались у фіналі Олімпійських ігор у Ріо-2016. Тоді перемогу здобув Йока за очками – 2:1.
Французький боксер напередодні переміг росіянина Арслана Яллиєва. 39-річний Джойс у своєму останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри.