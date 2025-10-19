Визначився суперник Чісори для ювілейного поєдинку – ЗМІ

Визначився наступний суперник колишнього претендента на пояс WBC Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє No Smoke Boxing.

Очікується, що свій ювілейний 50-й поєдинок британець проведе проти Джаррелла Міллера (26-1-2, 22 КО), а контракти вже підписано. Зустріч має відбутись 13 грудня, де головною подією вечора стане бій Мозеса Ітауми із кузеном Тайсона Ф'юрі.

‼️CHISORA VS MILLER SIGNED‼️



Jarrell Miller has signed on to be Derek Chisora's 50th opponent, fight scheduled for December in Manchester! pic.twitter.com/tTM6eLoSsb — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) October 18, 2025

Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Раніше Чісора висловив бажання боксувати проти Олександра Усика в Україні та проти Джозефа Паркера.

Раніше Чісора публічно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.