Визначився суперник Чісори для ювілейного поєдинку – ЗМІ
Дерек Чісора
Getty Images
Визначився наступний суперник колишнього претендента на пояс WBC Дерека Чісори (36-13, 23 КО).
Про це повідомляє No Smoke Boxing.
Очікується, що свій ювілейний 50-й поєдинок британець проведе проти Джаррелла Міллера (26-1-2, 22 КО), а контракти вже підписано. Зустріч має відбутись 13 грудня, де головною подією вечора стане бій Мозеса Ітауми із кузеном Тайсона Ф'юрі.
Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Раніше Чісора висловив бажання боксувати проти Олександра Усика в Україні та проти Джозефа Паркера.
Раніше Чісора публічно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.