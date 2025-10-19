Українська правда
Визначився суперник Чісори для ювілейного поєдинку – ЗМІ

Володимир Максименко — 19 жовтня 2025, 12:07
Дерек Чісора
Визначився наступний суперник колишнього претендента на пояс WBC Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє No Smoke Boxing.

Очікується, що свій ювілейний 50-й поєдинок британець проведе проти Джаррелла Міллера (26-1-2, 22 КО), а контракти вже підписано. Зустріч має відбутись 13 грудня, де головною подією вечора стане бій Мозеса Ітауми із кузеном Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Раніше Чісора висловив бажання боксувати проти Олександра Усика в Україні та проти Джозефа Паркера.

Раніше Чісора публічно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.

Джаррелл Міллер

