Міллер хоче побитись із чемпіоном світу, якого уник Усик

Софія Кулай — 2 лютого 2026, 00:04
Фабіо Вордлі
Getty Images

Американський боксер Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) розкрив свої майбутні плани.

Його слова цитує Boxing 24/7.

37-річний супертяж зазіхнув на титульний бій проти чемпіона світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі.

"Фабіо Вордлі сказав, що хоче битися в Америці, тож давайте це організуємо", – заявив Міллер.

Таку заяву він зробив після того, як 1 лютого переміг нігерійця Кінгслі Ібе за роздільним рішенням суддів – 97:93 (двічі) та 94:96. Цікаво, що перука Міллера не витримала ударів суперника та злетіла після однією з комбінацій Ібе. Ця звитяга стала для американця 27-ю на профі-рингу.

Нагадаємо, що непереможений Фабіо став володарем чемпіонського поясу, від якого свідомо відмовився Олександр Усик. Таке рішення українця допомогло йому уникнути обов'язкового бою проти британця. Також на двобій проти Вордлі претендував Тайсон Ф'юрі.

Раніше Міллер заявляв, що Усику до снаги перебоксувати Вордлі.

