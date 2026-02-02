Довелося викинути перуку у натовп: американський боксер потрапив у кумедну ситуацію під час бою
Американський надважковаговик Джаррелл Міллер здобув непросту перемогу у поєдинку проти нігерійця Кінгслі Ібе, але запам'ятався фанатам не лише результатом бою, а й кумедним інцидентом у ринзі.
Під час поєдинку після кожного влучного удару Ібе волосся Міллера буквально підлітало в повітря. Відео з цим моментом миттєво стало вірусним у соцмережах, а глядачі швидко зрозуміли – на голові боксера була приклеєна перука.
Після бою Міллер сам пояснив, що сталося:
За словами американця, за кілька днів до поєдинку він випадково помив голову рідиною з аміаком та відбілювачем, переплутавши її з шампунем. У результаті волосся почало масово випадати, і перед самим боєм йому довелося терміново вдягнути перуку.
"Я вирішив – якщо вона злетить під час бою, просто буду з цього сміятися. Так і сталося", – з гумором прокоментував боксер.
Попри курйоз, Міллер зумів довести поєдинок до перемоги. Бій завершився роздільним рішенням суддів – 97:93, 97:93, 94:96 на користь американця.
Під час святкування він остаточно зірвав перуку з голови та почав розмахувати нею перед публікою, а згодом кинув у натовп.
Як з'ясувалося пізніше, одна з фанаток упіймала "трофей" і похизувалася ним у соцмережах, залишивши собі на згадку.
