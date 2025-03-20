Чеботар наступний бій проведе у Львові

Визначився наступний суперник непереможного Василя Чеботаря (17-0, 8 КО), який представляє Молдову.

Про це повідомляє K2 Promotions.

Суперником "Рудого лева" буде представник Чехії Мілан Ганошка (7-6-3, 3 КО).

Вечір боксу відбудеться 29 березня у Львові, де головною подією стане поєдинок Олександра Гриціва за титул чемпіона WBC Francophone у бріджервейті. Трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.

23-річний боєць попередній бій провів у грудні в андеркарді поєдинку між Кубратом Пулевим та Мануелем Чарром. На вечорі боксу у Софії Василь перебоксував іспанця Аюб Закарі

Нагадаємо, що у жовтні Чеботар програв на чемпіонаті Європи U-23. У чвертьфінальному бої він поступився українцю Юрію Захарєєву.