Чеботар технічним нокаутом переміг чеха Ганошку
Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар (18-0, 9 КО) переміг чеха Мілана Ганошку (7-7, 3 КО).
Бій проходив у межах вечора боксу в Львові, який був організований промоутерською компанією KO Promotions.
Василь переміг технічним нокаутом у 8-му раунді.
Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Чеботар здобув перемогу над іспанцем Аюбою Закарі в андеркарді поєдинку Пулев – Чарр.
Також в межах вечора боксу відбулося декілька поєдинків.
Зокрема, у головному з них непереможний український боксер Олександр Гриців одноголосним рішенням суддів переміг представника Німеччини Рада Рашида та завоював титул WBC Francophone у бриджервейті (до 101,6 кг).
Водночас Арсеній Резніченко одноголосним рішенням суддів переміг Андрія Цюру та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.