Чеботар технічним нокаутом переміг чеха Ганошку

Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар (18-0, 9 КО) переміг чеха Мілана Ганошку (7-7, 3 КО).

Бій проходив у межах вечора боксу в Львові, який був організований промоутерською компанією KO Promotions.

Василь переміг технічним нокаутом у 8-му раунді.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Чеботар здобув перемогу над іспанцем Аюбою Закарі в андеркарді поєдинку Пулев – Чарр.

Також в межах вечора боксу відбулося декілька поєдинків.

Зокрема, у головному з них непереможний український боксер Олександр Гриців одноголосним рішенням суддів переміг представника Німеччини Рада Рашида та завоював титул WBC Francophone у бриджервейті (до 101,6 кг).

Водночас Арсеній Резніченко одноголосним рішенням суддів переміг Андрія Цюру та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.