Визначився наступний суперник Гриціва

Український боксер суперважкої ваги Олександр Гриців (9-0, 6 KO) наступний бій проведе у Львові.

Про це повідомляє K.O.Promotions.

Суперником українця стане німець Раад Рашид (23-9, 19 КО). На кону бою стоятиме титул чемпіона WBC Francophone у бріджервейті.

Також Андрій Цюра (9-2, 6 КО) проведе бій проти Арсенія Резніченка (8-0, 5 КО) за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.

Вечір боксу відбудеться 29 березня у Львові. Трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Гриців свій останній бій провів у грудні. У Софії українець одноголосним рішенням суддів переміг поляка українського походження Сергія Вервейка.