Чеботар здолав Рагімова у поєдинку за титул WBC

Непереможний українець Василь Чеботар (17-0, 8 KO) переміг земляка Назрі Рагімова (15-4, 8 KO) у поєдинку за вакантний титул WBC YOUTH Super Welterweight (вага до 69,9 кг).

Чеботар з перших хвилин заволодів ініціативою в ринзі та впевнено перебоксував суперника. Рагімов намагався агресивно відповідати.

Розв'язка поєдинку могла настати у сьомому раунді, Рагімов пропустив серію ударів від Василя, проте зміг врятуватися у клінчі від нокдауну.

У підсумку 10-раундовий бій завершився перемогою Чеботаря одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, спочатку суперником Чеботаря мав бути колумбієць Александр Морено (8-2, 6 KO). Однак він не зміг приїхати на поєдинок в Україну – його не пропустили прикордонники Молдови. Тому в останній момент представника Колумбії замінив Рагімов.

23-річний боксер останній бій провів у березні у Львові. Тоді Чеботар технічним нокаутом у 8-му раунді переміг чеха Мілана Ганошку (7-7, 3 КО).

Перед цим поєдинком ще один українець Юрій Захарєєв здобув дострокову перемогу над словаком Борисом Недбалом, а Ярослав Харциз у першому раунді нокаутував представника Казахстану Дастана Садуулу.

Головною подією вечора боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro стане поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком (13-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-3, 4 KO).