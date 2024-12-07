Чеботар здобув упевнену перемогу над іспанцем на розігріві поєдинку Пулева та Чарра

У суботу, 7 грудня, у межах вечору боксу відбувся бій, у якому зійшлися українець Василь Чеботар (17-0, 8 КО) та Аюб Закарі (5-7-1, 0 КО).

Як і очікували експерти, 22-річний представник Молдови впевнено перебоксував іспанця, який не зміг завдадти труднощів своєму опоненту.

Поєдинок пройшов усю дистанцію, за підсумками якої судді віддали перемогу саме Чеботарю, який залишається непереможним на рівні професіоналів.

Нагадаємо, що у жовтні Чеботар програв на чемпіонаті Європи U-23. У чвертьфінальному бої він поступився українцю Юрію Захарєєву.

Поєдинок Василя Чеботаря та Аюба Закарі відбувся в андеркарді головної події – бій між Кубратом Пулевим та Мануелем Чарром.

Раніше, також в андеркарді цього вечора, здобув перемогу український боксер Олександр Гриців. Він зустрівся з іншим українцем Сергієм Вервейком, який представляє Польщу.