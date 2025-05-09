Чеботар проведе у Києві титульний бій

Визначився наступний суперник непереможного Василя Чеботаря (18-0, 0 КО), який представляє Молдову.

Про це повідомляє K2 Promotions.





Суперником "Рудого лева" буде представник Колумбії Александром Морено (8-2, 6 KO). На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC.

Вечір боксу відбудеться 7 червня у Києві в "Палаці спорту", де головною подією стане реванш чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі Яніса Куриленка (13-1, 8 КО) з Андрієм Боришпольцем (10-3, 4 КО).

23-річний боксер останній бій провів у березні у Львові. Чеботар технічним нокаутом у 8-му раунді переміг чеха Мілана Ганошку (7-7, 3 КО).