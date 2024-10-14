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Захарєєв пробився у чвертьфінал чемпіонату Європи-2024

Олександр Булава — 14 жовтня, 19:23
Захарєєв пробився у чвертьфінал чемпіонату Європи-2024

Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) з перемоги розпочав чемпіонат Європи з аматорського боксу серед спортсменів до 23 років.

В 1/8 фіналу українець одноголосним рішенням переміг Василя Чеботаря, який представляє Молдову (5:0).

Зазначимо, що Чеботар представляє українську компанію K2 Promotions у професіональному боксі, де у нього вже 16 перемог.

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Нагадаємо, Захарєєв не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Боксер в 1/8 фіналу кваліфікаційного олімпійського турніру в Таїланді поступився ірландцю Айдану Волшу роздільним рішенням суддів.

Федерація боксу України та Національний олімпійський комітет намагалися оскаржити дане рішення, проте безрезультатно.

Василь Чеботар Юрій Захарєєв

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