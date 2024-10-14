Захарєєв пробився у чвертьфінал чемпіонату Європи-2024

Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) з перемоги розпочав чемпіонат Європи з аматорського боксу серед спортсменів до 23 років.

В 1/8 фіналу українець одноголосним рішенням переміг Василя Чеботаря, який представляє Молдову (5:0).

Зазначимо, що Чеботар представляє українську компанію K2 Promotions у професіональному боксі, де у нього вже 16 перемог.

LuckyPunch

Нагадаємо, Захарєєв не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Боксер в 1/8 фіналу кваліфікаційного олімпійського турніру в Таїланді поступився ірландцю Айдану Волшу роздільним рішенням суддів.

Федерація боксу України та Національний олімпійський комітет намагалися оскаржити дане рішення, проте безрезультатно.