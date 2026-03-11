Ф'юрі – про бій Пак'яо – Мейвезер: Якщо ти справді настільки багатий і забезпечений, то не захочеш битися у 50 років

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2, 24 КО) поділився думкою щодо майбутнього протистояння Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) проти Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 КО).

Його слова наводить The Ring.

"Циганський король" не впевнений, чи правильне рішення ухвалили обидва боксери, погодившись провести очний бій.

"Цим хлопцям майже по 50. Чи з правильних мотивів вони це роблять? Скоріше за все, ні. Люди можуть вдавати що завгодно: "О, я багатий". Але якщо ти справді настільки багатий і забезпечений, то не захочеш битися у 50 років. Це факт", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що протистояння Пак'яо – Мейвезер заплановане на 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Флойд виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді якраз Макгрегора. Натомість філіппінський боксер у липні 2025-го не зміг визначити переможця у протистоянні проти Маріо Барріоса. Це був перший бій Менні після 4-річної перерви.

Раніше повідомлялось, що Мейвезер-молодший проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса в Афінах.