Гіббонс – про плани Пак’яо: Він хоче стати найстаршою людиною, яка виграє титул чемпіона світу

Радник Менні Пак’яо Шон Гіббонс розкрив головні пріоритети філіппінця та дав свою оцінку минулого бою свого клієнта проти чемпіона світу за версією WBA Роллі Ромеро.

Слова промоутера наводить WBN.

"Мета залишається незмінною. Коли Менні вирішив повернутися, він шукав змістовних боїв. WBC надала йому право боротися за титул чемпіона світу. На жаль, все завершилось невдало через сумнівне рішення суддів. Але мета залишається: побити власний рекорд, увійти в історію, виграти титул чемпіона світу. Він хоче стати найстаршою людиною, яка зробить це у 47 років", – розповідає Шон.

Також він додав, що Пак'яо хоче провести бій з американцем Роландо Ромеро.

"Менні розглядає Роллі Ромеро як чемпіона WBA. Менні хоче змістовних боїв у 46 років, щоб увійти в історію", – повідомив менеджер.

Підсумовуючи він розповів, яка головна мета Менні щодо досягнення своєї цілі.

"Якщо він досягне успіху в грудні цього року, будучи на рік старшим, у 47 років, це буде ще один розділ у кар’єрі, яка продовжує захоплювати світ і змушує переосмислювати те, що можливо в боксі", – сказав Гіббонс.

Влітку 2025 року Менні Пак'яо зустрівся з Маріо Барріосом за титул чемпіона світу за версією WBA. Бій завершився нічією за рішенням суддів, що дозволило Маріо зберегти свій пояс.

Пізніше 46-річний боєць анонсував свій наступний бій.