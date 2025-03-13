Промоутер назвав дату наступного бою Богачука

Промоутер Том Леффлер, який представляє боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO) заявив, що українець може вийти в ринг 21 червня.

Цитує промоутера BoxingScene.

"Він просто шукає ще один великий бій. Він збирається виступити хедлайнером шоу UFC Fight Pass у червні, але якщо буде можливість, наприклад, битися з Бахрамом Муртазалієвим за титул чемпіона світу за версією IBF, якщо з’явиться можливість битися з Себастьяном Фундорою, з яким він мав битися минулого року, ми нею скористаємося.

Мадрімов все одно був би для нього чудовим боєм, навіть незважаючи на те, що Мадрімов відмовився від бою, який був запланований на грудень. Це чудовий бій. Я працюю над тим, щоб організувати великий бій.

Ми не збираємося відкладати Богачука на полицю, якщо такі бої не відбудуться в потрібний час. Він битиметься на нашому шоу. Тоді ми подивимося, що я зможу підготувати для нього восени", – сказав Леффлер.