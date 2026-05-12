Чемпіон Бокс

Йока проведе бій в андеркарді поєдинку Аллен – Хргович

Олександр Булава — 12 травня 2026, 23:54
Тоні Йока
Instagram/tonyyoka

Французький надважковаговик Тоні Йока (15-3, 12 КО) повернеться на ринг у суботу, 16 травня.

Про це повідомляє DAZN.

Бій 34-річного Йоки відбудеться в андеркарді поєдинку між Девід Аллен та Філіп Хргович у Дончестері. Наразі ім'я його суперника невідоме.

Нагадаємо, у Тоні зірвався бій з ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі через провалений допінг-тест у британця.

Зазначимо, що 33-річний Тоні Йока на аматорському рівні вигравав "золото" на Олімпіаді-2016 та ставав чемпіоном світу. Поєдинки за участю Йоки неодноразово відвідував президент Франції Емманюель Макрон, який також захоплюється та займається боксом.

Востаннє Йока боксував у грудні 2025 року, коли нокаутував Патріка Корте в першому раунді.

Раніше новий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа вийшов на перше місце рейтингу The Ring.

