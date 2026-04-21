Усі розділи
Чемпіон Бокс

Вечір боксу в Парижі скасували через провалений допінг-тест Околі

Олександр Булава — 21 квітня 2026, 19:36
Промоутерська компанія Queensberry Promotions скасувала вечір боксу, який мав відбутися у суботу, 25 квітня, у Парижі, Франція.

Про це йдеться в заяві промоушену.

"Через обставини, що не залежать від нас, компанії Queensberry та DAZN, на жаль, прийняли рішення скасувати запланований на цю суботу івент у Парижі.

З питань повернення коштів, будь ласка, звертайтеся до того, у кого ви придбали квитки", – йдеться в повідомленні.

Головною подією вечора мав стати бій французького надважковаговика Тоні Йока (15-3, 12 КО) з ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі (23-1, 17 КО).

Британець напередодні провалив тест на допінг. Промоутери шукали нового суперника для Йоки, однак у підсумку було ухвалене рішення скасувати вечір боксу.

Напередодні журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

